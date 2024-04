Wenige Zeilen im jüngsten, am vorigen Freitag veröffentlichten Quartalsbericht des US-Energiekonzerns Phillips 66 bergen Zündstoff für den österreichischen Tankstellenmarkt: „Wir haben kürzlich einen Prozess zum Verkauf unseres Einzelhandelsgeschäfts in Deutschland und Österreich eingeleitet, im Einklang mit unserem Plan, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu veräußern“, erklärt Mark Lashier, CEO des an der New Yorker Wall Street notierten Unternehmens. Damit stehen alle 162 JET-Tankstellen in Österreich sowie weitere mehr als 800 Stationen in Deutschland zum Verkauf. Noch gibt es aber keine Angaben zum Verkaufszeitpunkt oder zum Käufer.