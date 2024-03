Über 40 Reitturniere aller Disziplinen stehen in diesem Jahr in ganz Kärnten auf dem Programm, zwei davon gehen im Bezirk St. Veit über den Parcours, zwei weitere im Bezirk Feldkirchen. Das Springturnier in Friesach, das nach einer 20-jährigen Pause im Vorjahr ein sensationelles Comeback feierte, findet heuer nicht statt. „Es finden heuer einfach zu viele Turniere statt“, erklärt Markus Rainer zu seinem (vorläufigen) Rückzug als Veranstalter.