Für Pferdesportfans gibt es Neuigkeiten: Der europäische Marktführer Krämer-Pferdesportfachhandel siedelt sich im Gewerbepark Treffen an. Insgesamt fünf Millionen Euro sollen in den Bau des fünften Stores in Österreich investiert werden. Die Eröffnung ist, je nach Baufortschritt, für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Geschäftsführer Frank Schmeckenbecher betont die Vorzüge des Standortes, da er nahe der Autobahn gelegen ist, das Grundstück im Umland sei aber auch aus anderen Gründen interessant gewesen.





Neben der rund 600 Quadratmeter großen Geschäftsfläche, in der es die komplette Ausstattung für Reiter und Pferd geben wird, ist auch eine eigene Sattlerei sowie ein Lager für sperrige Verkaufsartikel in Planung. Insgesamt sollen in Treffen 15 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die Suche nach einem Reitsportsattler beginnt demnächst. Als Baugeneralunternehmen fungiert übrigens die österreichische Swietelsky AG.

Alles was das Reiter- und Pferdeherz begehrt © Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG

Krämer Pferdesporthandel wurde 1967 von Richard Krämer als „Krämer Versandhaus für den Pferdesport“ gegründet. Wenige Jahre später übernahm Familie Schmeckenbecher das Unternehmen und betreibt mittlerweile 50 Stores in Deutschland und bald fünf in Österreich. Was mit der Idee eines Amateur-Dressurreiters begann, ist mittlerweile eine beeindruckende Familien- und Unternehmensgeschichte.

Nach der Übernahme durch Schmeckenbecher versuchte sich das Unternehmen nicht nur als Versandhändler, es unterhielt auch mehrere kleine Reitsport-Fachgeschäfte im Bundesgebiet und veranstaltete die ersten Pferdesportmärkte und -messen. Ab dem Jahr 1995 dehnt Krämer Pferdesport seine Versandaktivitäten auf Österreich und Luxemburg aus. Mittlerweile hat das Unternehmen Kundinnen und Kunden in aller Welt.

In Villach entsteht mit der Ansiedelung das dritte Fachgeschäft rund um Pferdesport. In Maria Gail gibt es neben Ninas Horse&Fashion auch noch Equiva.