Mehrere tausend Personen gingen am vergangenen Wochenende in der Grazer Innenstadt auf die Straße, 35.000 Menschen waren es in der Woche zuvor in Wien. Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus finden momentan in ganz Österreich statt. Nun zieht Klagenfurt nach.

Am Freitag, dem 23. Februar, findet in der Innenstadt eine „Demo gegen Rechts“ statt. Um 17.30 Uhr geht es vor dem Stadttheater los. Hinter der Demo steht die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Klagenfurt. Gemeinsam mit über 30 Organisationen stellt sie die Demonstration auf die Beine. „Aufgrund des Rechtsrucks in ganz Europa und angesichts der in Österreich anstehenden Wahlen wollen wir ein deutliches Zeichen nach außen gegen Rassismus, Rechtspopulismus und Diskriminierung setzen“, sagt ÖH-Vorsitzende Lena Zachmann. Es sei ein Symbol für Demokratie und Menschenrechte.

Viele Projekte umgesetzt

Es ist nicht die erste Initiative, bei der Zachmann in den vergangenen Monaten mitverantwortlich war. Im Frühjahr 2023 erhielt die Spitzenkandidatin des Kommunistischen Studierendenverbands Kärnten/Koroška bei den ÖH-Wahlen an der Klagenfurter Universität gerade einmal 7,5 Prozent aller Stimmen, wurde aber dennoch zur Vorsitzenden bestimmt. Zerwürfnisse innerhalb des Verbands Sozialistischer Studierender Österreich (VSStÖ), die stimmenstärkste Fraktion an der Universität, erschwerten Projekte. „Trotzdem konnten wir sehr effektiv arbeiten und haben einige Ziele erfolgreich umgesetzt“, sagt Zachmann.

Dazu zählen unter anderem Vergünstigungen in der Mensa. Studierenden zahlen nach Registrierung in der Mensa und dem ÖH Servicecenter 2,50 Euro weniger für ihr Essen. Um diesen Preis gibt es zudem jeden Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr ein veganes Gericht. Gratis Kaffee steht den Studierenden im Servicecenter sowie vor den ÖH-Büros zur Verfügung. Demnächst soll eine Mikrowelle in der Aula aufgestellt werden.