Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Dienstagabend gab die Universität Klagenfurt bekannt, dass Oliver Vitouch ab Dezember dieses Jahres nicht mehr Rektor der Alma Mater sein wird. Der Universitätsrat hat in seiner Sitzung am Dienstag Ada Pellert zur neuen Rektorin gewählt. Die Entscheidung fiel einstimmig in einer geheimen Abstimmung.

„Pellert bringt sehr viel Führungserfahrung und auch ein großes Netzwerk nach Klagenfurt mit. Von Bedeutung war auch ihre große Team-Erfahrung“, so Werner Wutscher, Vorsitzender des Universitätsrates zur Kleinen Zeitung. Er ist überzeugt, dass die neue Rektorin in der Region mit allen „sehr gut zusammenarbeiten“ werde. Wutscher: „Bei vielen sehr guten Bewerbungen war klar, dass sie die Beste war.“

Die designierte Rektorin: Ada Pellert © Scheiblich

Pellert freut sich in einer ersten Reaktion nach der Wahl auf ein „inspirierendes Miteinander am beeindruckenden Universitätscampus“. Die Uni Klagenfurt kennt sie gut. Im Jahr 1998 habilitierte sie sich im Bereich Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt auf Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen. Bis 2005 war sie außerordentliche Universitätsprofessorin in der Abteilung Hochschulforschung. Seit 2016 ist die studierte Betriebswirtin Rektorin der Fern-Universität Hagen.

Komplexer Bestellprozess

Die Neuausschreibung wurde nach zwei Verlängerungen gesetzlich verpflichtend. Der Bestellprozess ist recht komplex: Der Ausschreibung im Herbst 2023, auf die hin sich acht Kandidaten beworben hatten, folgten Hearings mit fünf Kandidaten, die Liste der Findungskommission umfasste vier Namen, der Senat erstellte einen Dreiervorschlag. Aus diesem wählte der Universitätsrat, dem sieben Personen angehören, nun einstimmig Pellert zur Rektorin. Nicht zum Zug kamen der frühere Klagenfurter Technik-Dekan Gerhard Friedrich sowie der bisherige Rektor Oliver Vitouch.

Der Universitätsrat hätte erst am 8. März zur entscheidenden Sitzung zusammenfinden sollen, aufgrund der frühzeitigen Entscheidung des Senats wurde diese auf den 6. Februar vorverlegt. Vitouch kam 2003, mit 31 Jahren, als Universitätsprofessor und Vorstand des Psychologie-Institutes an die Uni Klagenfurt, seit 2012 ist er deren Rektor. Vitouch ist amtierender Vorsitzender Universitätenkonferenz. Im Interview mit der Kleinen Zeitung erklärte er im vergangenen Dezember, dass im Falle einer Bestellung nach weiteren vier Jahren als Rektor – in Summe 16 – „in der Rolle dann genug“ sei. Das ist jetzt früher der Fall.