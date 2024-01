Das gesetzlich so vorgesehene, aufwendige Verfahren zur Wahl eines neuen Rektors oder einer neuen Rektorin biegt an der Universität Klagenfurt nach drei Monaten in die Zielgerade. Am 8. März soll, so der Plan, der Universitätsrat entscheiden, ob Oliver Vitouch, seit zwölf Jahren Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, ab Ende Oktober eine weitere Periode im Amt sein wird - oder ob einer seiner Mitbewerber zum Zug kommt.