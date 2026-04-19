Ein 19-jähriger Wiener wurde am Sonntag in Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zum Opfer eines Wetterumschwungs. Der junge Mann war über das sogenannte Trawiestal auf den Gipfel des Hochschwab aufgebrochen.

Gegen 14 Uhr überraschte ihn jedoch eine Gewitterfront. Der junge Mann floh in eine Biwakschachtel (Art Schutzhütte), von der er einen Notruf absetzen konnte. Gemeinsam mit der Bergrettung Thörl und der Alpinpolizei wurde eine Rettungsaktion gestartet.

Polizeihubschrauber musste warten

Der Polizeihubschrauber konnte aufgrund des Sturmes vorerst nicht abheben. Der Wanderer musste also etwas ausharren, ehe die Crew samt Hubschrauber starten konnte. Schließlich konnte der Mann unterkühlt und durchnässt ins Tal geflogen werden.

Ein Blick auf den Wetterbericht hätte den Mann wohl vor seinem Schicksal bewahrt. Die Geosphere warnte bereits gegen Mittag vor teils heftigen Gewittern in weiten Teilen der Steiermark.