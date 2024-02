Über das Vermögen die Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH „Cryo Life Science Technologies“ in Ebenthal wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 und der AKV bekannt geben. Unternehmensgegenstand ist die Entwicklung, die Produktion und der Einzelhandel von und mit medizintechnischen Geräten für das Einfrieren von biologischen Materialien und die Lagerung von Gewebe- und Blutbanken.

Aktiva und Passiva noch nicht bekannt

Ein genauer Stand über die Aktiva und Passiva liegt derzeit noch nicht vor, auch die Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist noch offen. Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 11. März gestellt werden, die erste Gläubigerversammlung findet am 26. März statt.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Bernhard Fink aus Klagenfurt bestellt.