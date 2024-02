Der Gründer des in einen Millionen-Konkurs geschlitterten Firmengeflechts rund um die Solar-Yachten Silent Yachts, Michael Köhler, hat nur einen Tag nach der Insolvenz mit knapp 46 Millionen Euro Schulden wieder eine neue Firma gegründet. Das Unternehmen nennt sich Helios Yacht Investment und hat seinen Sitz an der Privatadresse des Ehepaars Köhler am Magdalensberg.