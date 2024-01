Über das Vermögen der Frima „Projektbau M&Z GmbH“ in der Ebentaler Straße in Klagenfurt wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet, das geben der AKV und der KSV 1870 bekannt. Das Verfahren kam per Gläubigerantrag zustande. Weder die Höhe der Aktiva, noch der Passiva sind derzeit bekannt. Ebenso wurde noch nicht in Erfahrung gebracht, ob von der Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind.

Forderungen anmelden

Ausgeübt wird das Baugewerbe, wobei sich der Betrieb auf den Projektbau, Innenausbau, diverse Bautätigkeiten rund um den Neubau sowie auf die Renovierung spezialisiert hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Andras Novak aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 4. März angemeldet werden, die erste Gläubigerversammlung findet am 18. März statt.