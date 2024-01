Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Montag über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma Beniamin-Grigore Bude, Tischler aus Klagenfurt, eröffnet. Das berichten der KSV 1870 und der AKV. Die Höhe der Passiva des Tischlereibetriebs ist derzeit noch nicht bekannt. Auch fehlt es derzeit auch noch an Informationen, wie viele Dienstnehmer betroffen sind.

Betrieben wird die Tischlerei als Einzelfirma, zum Insolvenzverwalter wurde Axel Seebacher aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 21. Februar eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung ist für 5. März angesetzt.