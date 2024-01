Per Gläubigerantrag wurde am Montagnachmittag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Firma von Marko Wieser eröffnet. Das gaben der KSV 1870 und der AKV bekannt. Wieser ist geschäftsführender Präsident des SAK Klagenfurt. Er betreibt zudem die Kantine des SAK Klagenfurt und am Fußballplatz in Magdalensberg. Gegenstand des Unternehmens: Finanz- und Versicherungsdienstleistung.

Ein Dienstnehmer betrofffen

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt, von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Zur Insolvenzverwalterin wurde Kornelia Kaltenhauser aus Klagenfurt bestellt.

Etwaige Forderungen können bis zum 21. Februar eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung wird am 5. März um 10.30 Uhr am Landesgericht stattfinden.