Per Gläubigerantrag wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Frau Najiba Safi – Kleintransportgewerbe aus Klagenfurt – eröffnet. Das berichten der der AKV und KSV.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Dienstnehmer sind keine beschäftigt. Sie führt für einen Verlag die Paketzustellungen durch.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Klaus Mikosch aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis 21. Februar gestellt werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 5. März statt.