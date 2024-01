Über das Vermögen der BESG Baustahl GmbH mit Sitz in der Peter-Mitterhofer-Gasse 25 in Klagenfurt wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich um ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen rund 1,065 Millionen Euro. Die Überschuldung beträgt rund 687.230 Euro. Von der Insolvenz sind 16 Gläubiger und 20 Dienstnehmer betroffen, wobei in den Wintermonaten nur drei Dienstnehmer angemeldet sind. Es wird seitens der Schuldnerin ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angestrebt.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 ursprünglich in Leoben gegründet, 18. Dezember 2023 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Klagenfurt verlegt. Der Geschäftszweig ist die Verlegung von Baustahl. Als handelsrechtlicher Geschäftsführer fungiert Herr Kurt Zechner. Gewerberechtlicher Geschäftsführer ist Bernhard Robert Steinacher.

Die Ursachen

Als Ursachen der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass es aufgrund des ständigen starken Konkurrenzdrucks, verursacht durch den Mitbewerb, welcher zum überwiegenden Teil ausländische Subunternehmer beschäftigt, der Schuldnerin nicht mehr möglich war positive Betriebsergebnisse zu erwirtschaften. Verhandlungen mit der Hausbank sind aufgrund der Betriebsergebnisse und fehlender Sicherheiten gescheitert.

Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV und den KSV angemeldet werden.