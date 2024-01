Es ist eine Panne mit Folgen: Die Stadt Klagenfurt hat, dem mit Ende des Vorjahres abberufenen und in den Ruhestand versetzten, Magistratsdirektor Peter Jost sein Gehalt für den Jänner 2024 überwiesen. Offenbar wurde Jost nicht fristgerecht abgemeldet: Die Lohnverrechnung für jene Magistratsmitarbeiter, die ihre Gehälter im Voraus erhalten, erfolgte aufgrund der Feiertage am 20. Dezember. Bürgermeister Christian Scheider wies die Personalabteilung jedoch erst einige Tage später am 23. Dezember an, Jost abzumelden und die Endabrechnung vorzunehmen. Es geht unter anderem um Überstunden, Jost hat noch Guthaben am Gleitzeitkonto, und eine Treueprämie.