Der Termin für die Sondersitzung hätte kaum besser getroffen werden können. Am heutigen Krampustag, dem 5. Dezember, kommen die Mandatare im Klagenfurter Gemeinderat um 14 Uhr zusammen, um über die Abberufung von Magistratsdirektor Peter Jost abzustimmen. Sowohl die Debatte als auch die Abstimmung wird aufgrund der Behandlung von Personalfragen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ob die Mandatare mittels geheimer Abstimmung, also Zettel und Urne, ihre Entscheidung treffen werden, wird in der Sitzung am Dienstag diskutiert.