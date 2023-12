Die Neuordnung an der Spitze des Klagenfurter Magistrats - Peter Jost soll am Dienstag, 5. Dezember, vom Gemeinderat abberufen werden - beschäftigt auch die SPÖ auf Landesebene. Aus strategischen Überlegungen. „Es ist offensichtlich, dass Vizebürgermeister Philipp Liesnig mit Jürgen Dumpelnik seinen Vertrauten als neuen Magistratsdirektor installieren will“, sagt ein mächtiger Parteiinsider. „Damit wird aber eine Postenschacherei offensichtlich, für die wir nicht stehen - und die uns noch viele Probleme bereiten kann.“ Denn, so die Überlegung in Teilen der SPÖ: „Kärntenweite Wahlen gewinnt man nur in Klagenfurt, da sind die Wähler in Bewegung - zu uns, aber auch von uns weg. Wenn wir hier durch einen Postenschacher angreifbar werden, dann kostet uns das die Mehrheit im Landtag.“ Ob und wie man von der Ebene der Landes-SPÖ eingreifen könne und werde, ließ man freilich offen.