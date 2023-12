Wie Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Donnerstag, 14. Dezember, in der Sitzung des Kärntner Landtages publik machte, hat die Gemeindeaufsicht die von Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (TK) am 20. Dezember 2022 mittels Notfallparagraf durchgeführte Diensvertragsverlängerung von Magistratsdirektor Jost für nichtig erklärt.

Scheider reagierte am Freitag mit einer Aussendung. „Ich nehme den Bescheid der Gemeindeaufsicht zur Kenntnis und werde nicht in Berufung gehen“, wird der Bürgermeister darin zitiert. Die hinzugezogenen Juristen hätten ihm eine Berufung aus rechtlicher Sicht zwar nahegelegt, „doch aufgrund der bereits erfolgten Beschlusslage habe ich mich dagegen entschieden.“ In der vergangenen Woche wurde Jost vom Gemeinderat mit 31. Dezember 2023 als Magistratsdirektor abberufen. Derzeit ist er vom Dienst freigestellt - bei vollen Bezügen.

Jost begehrt Parteistellung

Das Landesverwaltungsgericht wird sich trotzdem mit dem Bescheid auseinandersetzen müssen: Jost will Parteistellung begehren, nachdem ihm die Gemeindeaufsicht eine solche verwehrt hatte, wie sein Anwalt Michael Dietrich auf Nachfrage erklärt. Inhaltlich bestätige der Bescheid, „dass die zivilrechtlichen Ansprüche aus dem Dienstvertrag bestehen bleiben.“

Für die Stadt geht es um viel Geld: Auf Grundlage seines Bruttogehalts und dem im Dienstvertrag festgelegten frühesten Dienstende am 31. Dezember 2026 könnten sich für Jost Entgeltansprüche in der Höhe von mehr als 663.000 Euro ergeben - kollektivvertragliche Gehaltserhöhungen nicht mitgedacht. „Wir werden zivilrechtlich nicht gegen den Bürgermeister als Person vorgehen, denn er ist ein Repräsentant der Stadt“, sagt Dietrich. Allerdings werde sich die Stadt überlegen müssen, ob sie einen etwaigen finanziellen Schaden nicht bei Scheider regressiert. „Aber das ist nicht mein Thema.“

Auch Vertrag nichtig?

Eine andere Auffassung vertritt der Anwalt der Stadt, Michael Sommer: „Die Behörde darf zivilrechtliche Fragen nicht lösen, deshalb haben wir die Stellungnahme eines Verfassungsjuristen eingeholt. Es gibt den Spruch im Bescheid, der die Verlängerung für nichtig erklärt.“ Dieser Spruch greife auf den Dienstvertrag durch - auch er ist damit nichtig - und binde auch die Zivilgerichte. „Das heißt, dass Dr. Jost ab 1. Jänner 2024 keine anderen Ansprüche hat, als seine Pension“, sagt Sommer und ergänzt: „Dr. Jost hätte gut daran getan, meinen Vorschlag, den ich ihm vor seiner Abberufung durch den Gemeinderat unterbreitet habe, anzunehmen: Von sich aus die Auflösung seines Dienstvertrages per 31. Dezember 2023 anzubieten. Damit hätte er erhobenen Hauptes seinen Dienst beendet können.“ Dass der Magistratsdirektor stattdessen arbeitsrechtliche Schritte ergreifen wolle, finde er traurig.

Wer das Recht auf seiner Seite hat, wird final ein Zivilgericht klären müssen. Dort, konkret vor dem Landesgericht Klagenfurt, prozessiert Jost bereits gegen die Stadt. Er fordert die Nachzahlung von Zuschlägen für 1249 Überstunden, insgesamt 56.550 Euro. Zur Erklärung: der Magistratsdirektor bekam seine Überstunden gemäß einem Übereinkommen mit dem Bürgermeister aus dem Jahr 2014 1:1 anstatt mit den üblichen Zuschlägen ausbezahlt. Zusätzlich zu einer Funktionszulage, die die notwendigen Überstunden, laut Angaben der Stadt, bereits vollumfänglich abdeckt.