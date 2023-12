Am Dienstag, 5. Dezember, präsentierte Kontrollausschussobmann Andreas Skorianz (FPÖ) den Stadtrechnungshofbericht über das Personalleasing im politischen Bereich von März 2021 bis März 2022 im Klagenfurter Gemeinderat. Die Kleine Zeitung hatte bereits im Oktober exklusiv darüber berichtet. Patrick Jonke, Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (TK), sticht darin hervor. Im Prüfungszeitraum zahlte die Stadt 62.021,17 Euro brutto für rund 691 Überstunden, die er angehäuft hatte, das entspricht einem Anteil von 78 Prozent am Gesamtüberstundenaufwand aller 14 Leasingkräfte. Die Überstunden verbrachte Jonke am After-Work-Markt, Gaudepark oder bei der Starnacht.