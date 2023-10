Im Vergleich zu anderen Kärntner Städten hatte die Landeshauptstadt Klagenfurt in der Ära von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sehr viele Leasingkräfte. Ihr Nachfolger Christian Scheider (TK) setzte dem ein Ende. In den ersten Monaten des Jahres 2022 wurden 40 Leasingkräfte in das Dienstsystem des Rathauses übernommen. Darunter Scheiders Büroleiter Patrick Jonke und weitere 13 Mitarbeiter in den Büros der Stadtpolitik. Kurz darauf legte die Leasingfirma die Endabrechnung für Jonke vor, aus der hervorgeht, dass dieser die Stadt in den Monaten von Dezember 2021 bis März 2022 84.000 Euro gekostet hatte. Jonke gab an, nur einen Bruchteil davon tatsächlich erhalten zu haben.