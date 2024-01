Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Mittwoch, 24. Jänner, über das Unternehmen „Installationen A&O KG“, beheimatet in der Waffenschmiedgasse, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Firma von Adel Alagic wurde 2015 gegründet und beschäftigt sich mit Bauinstallationen.

Elf Gläubiger und eine Dienstnehmerin sind betroffen, die Verbindlichkeiten betragen 112.000 Euro. Das Unternehmen strebt einen Sanierungsplan in Höhe von 20 Prozent und damit die Fortführung des Betriebs an.

Rechtsstreit verloren

Als Ursache der Insolvenz gibt der AKV Rechtsstreitigkeiten an. Im Rahmen eines privaten Auftrages ist es zu „Auffassungsunterschieden hinsichtlich der Errichtung einer Gartenbewässerungsanlage gekommen“. Die Schuldnerin war gezwungen, „ihren Werklohn klagsweise geltend zu machen“, heißt es vonseiten des AKV.

Das Verfahren zog sich über mehrere Jahre, das die Schuldnerin am Ende verlor. „Durch den massiven Kostenaufwand, der auf die lange Verfahrensdauer zurückzuführen ist und zwei weitere Verfahren mit der Firma Hornbach, deren Ausgang ebenfalls nicht mit Sicherheit vorausgesehen werden kann, sind unplanmäßige Aufwendungen aufgetreten.“ Das Unternehmen war somit nicht mehr in der Lage, alle Verbindlichkeiten zu bedienen.

Forderungsmeldungen können über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV unter ins.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.