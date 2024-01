Am Dienstag wurde am Landesgericht Klagenffurt im Rahmen des Konkursverfahrens über das Vermögen von Jörg Ziegelmeyer, Inhaber des Einzelunternehmens „Al‘ Dente“ in Klagenfurt, über den vorgelegten Sanierungsplan abgestimmt. Der Plan wurde von den Insolvenzgläubigern mehrheitlich angenommen, wie der KSV 1870 und der AKV mitteilen.

Die Gläubiger erhalten jeweils eine Quote von 20 Prozent. Insgesamt wurden von 65 Gläubigern (inklusive den Dienstnehmern) Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 1.418.700 Euro angemeldet. Hiervon wurden Insolvenzforderungen von rund 1.327.115 anerkannt. Das Sanierungsplanerfordernis beläuft sich auf zirka 265.400,00 zuzuüglich Verfahrenskosten. Dieses wird aus den am Masse- und Fortführungskonto vorhandenen Barmitteln sowie aus der Betriebsfortführung aufgebracht werden.

In Villach geht es weiter

Das Konkursverfahre wurde am 13. Juli 2023 eröffnet. Der Teilbetrieb Restaurant „2’Due“ am Kardinalplatz 2 in Klagenfurt wurde mit Beschluss des Landesgerichtes Klagenfurt vom 17. Juli 2023 geschlossen. Das Restaurant „Al`Dente“ im EKZ Atrio in Villach wird mit sieben Dienstnehmern fortgeführt