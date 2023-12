Sallach, der „kleine“ Vorort von Pörtschach, ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewachsen. „Wo früher vier Anwesen und zehn Häuser gestanden sind, ist jetzt eine Siedlung“, erzählt ein Anrainer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Mit der Verbauung seien auch die Probleme gekommen.