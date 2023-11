Acht Jahre lang war Erich Göbel (Grüne) Obmann des Kontrollausschusses in Pörtschach. Am Mittwoch legte er vor dem Gemeinderat seine Rolle für viele überraschend und „aus Protest“ zurück, wie er sagt. Ihm reicht die „Nichtstuerei der Gemeinde“ in grundlegenden Dingen.