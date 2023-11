In der Troyerstraße in Klagenfurt-Waidmannsdorf gehen momentan die Wogen hoch. Im Wohngebiet, in dem hauptsächlich Einfamilienhäuser stehen, soll das ehemalige Zuhause des Kärntner Künstlers Siegfried Tragatschnig abgerissen werden und Wohnungen weichen. Geplant sind fünf Eigentumswohnungen mit je rund 80 Quadratmeter Wohnfläche und einer Tiefgarage für sieben Stellplätze.