Nach fast neun Jahren Warten und Hoffen können Wünsche in Erfüllung gehen. So geschehen in Pörtschach, wo kürzlich hörbar ein Stein vom Gemeinde-Herzen gefallen ist. Der Gemeindevorstand beschloss die Beauftragung der notwendigen Arbeiten für die Errichtung eines Zebrastreifens vor dem Gemeindeamt. Im Frühling 2024 sollen Farbeimer und Pinsel ausgepackt werden, gemeinsam mit der Abflachung des Gehsteigs und der Verbesserung der Beleuchtung kostet das Vorhaben bis zu 20.000 Euro.