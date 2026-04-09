„Wir hatten immer schon viele Kunden aus dem Gurktal“, sagt Konrad Salmina, geschäftsführender Gesellschafter von Opel Pirker in Feldkirchen. Und da Salmina selbst aus Altenmarkt stammt, lag es somit nahe, in Weitensfeld eine Filiale zu eröffnen: „Wir sind somit näher zu den Kunden gerückt.“ Das war vor 20 Jahren. Am Samstag wird das Jubiläum im Gurktal groß gefeiert.

Notwendig wurde die Auslagerung nicht nur durch die Nähe zu den Kunden, sondern auch aus Platzgründen. Im Betrieb, der in Feldkirchen seit mehr als 60 Jahren besteht, war es mit der Zeit eng geworden. Um die Situation zu entschärfen, zog man in Richtung Gurktal. „Der Standort hat sich gut entwickelt“, sagt Salmina, der seit 1987 Teil des Teams ist. Sieben der rund 20 Mitarbeiter sind in Weitensfeld tätig. Geboten wird an beiden Standorten die gleiche Angebotspalette ­– Service, Reparaturen und Instandsetzungen von Fahrzeugen aller Marken. Verkauft werden Neuwagen der Marken Opel, Suzuki und Isuzu.

Die Kunden kommen aus dem gesamten Bezirk Feldkirchen bis Moosburg und Krumpendorf sowie aus dem Gurk- und Metnitztal. Und mit diesen Kunden wird am Samstag, 11. April gefeiert (siehe Infokasten). Salmina: „Das Fest ist ein Dankeschön an unsere Kunden.“