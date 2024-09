Wandern ist gesund, gesellig und lädt zum Entdecken der Natur ein. „Die Region Mittelkärnten setzt in ihren Schwerpunkten seit vielen Jahren darauf, das Thema Wandern zu forcieren und die Natur sowohl für Einheimische als auch für Gäste erlebbar zu machen“, sagt Gunter Brandstätter, Geschäftsführer der Tourismusregion und des Regionalmanagements Mittelkärnten. Im September 2025 findet dieses Bemühen einen neuen Höhepunkt, wenn etwa 1500 Teilnehmer zur Wander-Weltmeisterschaft nach St. Veit kommen werden.

Gunter Brandstätter (Geschäftsführer Tourismusregion und Regionalmanagement Mittelkärnten, rechts), Gerhard Mock (Obmann Tourismusregion und Regionalmanagement Mittelkärnten) und Pia Hensel-Sacherer mit Vertretern des ÖVV unter Präsident Leopold Hablesreiter vor dem St. Veiter Fuchspalast © Moser/Region Mittelkärnten

Die Wander-WM bietet für Teilnehmer aller Alters- und Konditionsstufen die passende Herausforderung. Von leichten bis anspruchsvollen Routen ist für jeden etwas dabei. Die Wanderer können dabei aus verschiedenen Streckenlängen von 6 bis 23 Kilometern wählen und erwandern dabei unter anderem den Längsee und die beiden Burgen Taggenbrunn und Hochosterwitz. Besonderes Highlight wird der IVV-Marathon mit 42 Kilometern Länge, der am Samstag, den 13. September 2025, stattfindet. „Homebase“ und Start und Ziel der Touren ist die Blumenhalle in St. Veit.

Mit Slow Food Markt

Parallel zur Wander-WM bietet die Region Mittelkärnten ein vielseitiges Rahmenprogramm. Vom 7. bis 10. September 2025 findet die Genuss- und Kulturwanderwoche statt, die mit geführten Wanderungen und kulinarischen Erlebnissen die Teilnehmer verwöhnt. „Der Slow Food Markt am 12. September lädt dazu ein, die Köstlichkeiten der Region zu entdecken und handwerkliche Traditionen hautnah zu erleben. Auch für die musikalische Umrahmung ist bei den zahlreichen Side-Events gesorgt“, sagt Brandstätter.

Die Wander-Weltmeisterschaft ist eine Veranstaltung des Österreichischen Volkssportverbandes mit Sitz in Wels und findet 2025 bereits zum 22. Mal statt. Bei der heurigen Ausgabe in Filzmoos fand am vergangenen Wochenende die Fahnenübergabe an Gunter Brandstätter statt. „Wir sind sehr froh, dass wir ein Event von diesem Ausmaß in die Region holen konnten. Die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft ist mit großem internationalen Echo verbunden und belegt einmal mehr die Wanderkompetenz in Mittelkärnten. Außerdem sorgt das Event für zahlreiche Nächtigungen und verlängert so die Saison in den Herbst hinein.“

Die Anmeldung erfolgt über den Österreichischen Volkssportverband (ÖVV). Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich für das internationale Volkssportabzeichen zu qualifizieren. Zudem erhält jeder Wanderer, der mindestens drei Routen erfolgreich meistert, die begehrte Wander-Weltmeister-Urkunde.