Am 31. August wurde es für Horand (48) und Marion Ilse (49) Gailer – vor der Hochzeit hieß die Braut Brescak – ernst. Die beiden haben sich getraut und den Bund fürs Leben geschlossen. „Wir haben uns 2011 in Umag in Kroatien kennengelernt. Ich habe damals noch bei einer Big Band musiziert und in Kroatien haben wir ein Probenwochenende abgehalten. Marion war als Angehörige eines anderen Musikers dabei. Zusammen sind wir seit 21. Mai 2013, damals sind wir beim Vier-Berge-Marsch in Himmelberg ein Paar geworden“, erklärt der Bräutigam.

Geheiratet wurde standesamtlich in Himmelberg. „Die Feier war am Plöschenberg im Landgasthof Plöschenberg. Eingeladen waren die Familien und Freunde sowie Arbeitskolleginnen und Kollegen. Insgesamt waren wir 68 Personen“, erklärt der Bräutigam.

Und wo hat der Amtsleiter von Himmelberg und Obmann der Stadtkapelle Feldkirchen seiner Liebsten die wichtige Frage gestellt, und war es besonders romantisch? „Einen Antrag im eigentlichen Sinn hat es nicht gegeben, da Marion und ich gemeinsam beschlossen haben, zu heiraten“, sagt der 48-Jährige.

Die gemeinsame Freizeit verbringt das Paar gerne beim Wandern oder auch bei Konzertbesuchen, von klassischer Musik bis Musicals ist alles dabei.