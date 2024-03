Veranstalter ist „KLAR! Tiebeltal und Wimitzerberge“. Das ist der Zusammenschluss von vier Gemeinden des Bezirkes Feldkirchen zu einem Regionsverbund, der Klimaschutz und Klimawandelanpassung als Arbeitsauftrag hat. Die Gemeinden Feldkirchen, Himmelberg, Steuerberg und St. Urban arbeiten hier zusammen. Zum zweiten Mal findet nun heuer ein „Klima- und Outdoorcamp“ für Volksschulkinder statt. Zwei Termine werden angeboten: Der erste von Montag, den 15. Juli bis Freitag, den 19. Juli. Das zweite Camp geht vom 22. bis zum 26. Juli. Das „Base-Camp“ ist der Biohof Gut Grosshard in Powirtschach in Feldkirchen. Von dort ausgehend passieren die Aktivitäten.

15 Kinder kann man aufnehmen © „KLAR!“/KK

„Das Camp steht unter dem Motto: Eine Woche raus in die Natur und rein ins Abenteuer“, informiert man dazu. Gemeinsam mit den Kindern verbringen die Betreuenden eine Woche draußen. Dabei wird auch ein Hineinschnuppern in die Arbeit auf einem Bauernhof geboten. „Wir erkunden den Weg von der Milch zum Joghurt, begeben uns in den Wald, durchstreifen Bäche, springen ins kalte Nass, bauen eine Flying Fox und vieles mehr“, erklärt „KLAR!“-Managerin Elke Müllegger. Das Programm während der fünf Tage besteht aus Umweltbildung und Outdooraktivitäten für Volksschulkinder, etwa Wandern und Radfahren. Das „Base-Camp“ ist der Biohof Gut Grosshard in Feldkirchen. Die Aktivitäten finden untertags statt, von 8 bis 16 Uhr werden die Kinder betreut, es gibt keine Übernachtung.