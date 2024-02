Groß war oder ist die Angst, der Raum Mittelkärnten könnte mit dem Start der Koralmbahn mit den Zugverbindungen am Abstellgleis landen. Dahingehend gab es im Vorjahr eine Petition aller Bürgermeister des Raumes Mittelkärnten. Das scheint nun einmal gegessen zu sein: Laut einem 24-seitigen Informationspapier des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie wird die Region mit dem Start der Koralmbahn 2025 gestärkt. Sie wird mit einer „IR-Linie“ oder „InterRegio-Linie“ mit anderen Regionen verbunden. Diese Linien werden mit dem Fahrplan ab Dezember 2025 neu eingeführt und halten an allen Bahnhöfen entlang ihrer Strecke. Die Region Mittelkärnten hängt dann an der „IR Linie Aichfeld“, benannt nach dem steirischen Aichfeld, also das Judenburger und das Knittelfelder Becken. Auf dieser Linie kann man ab der Gültigkeit des Fahrplans 2025 mit Interregio-Zügen nach Wien fahren.