38 Vögel pro Beobachtungsort – das ist österreichischer Rekord für das Bundesland Kärnten bei der „Stunde der Wintervögel“, die Anfang des Jahres über die Bühne ging. Dabei zählen Freiwillige jedes Jahr für die Organisation „Birdlife“ in Gärten und bei Futterstellen anwesende Vögel im Zeitrahmen von einer Stunde. Alle anderen Bundesländer konnten weniger Vögel zählen, der österreichische Durchschnitt liegt bei 32 Stück. In Mittelkärnten hat man die Nase – oder den Schnabel – am weitesten vorn, was die zählfreudigen Mitmacher betrifft. Die meisten Menschen meldeten den Vogelstand in dieser Region. 1219 Teilnehmende erfassten insgesamt 29.662 Vögel. Und wer fliegt am ehesten ein Mittelkärntner Vogelhäuschen an? Die Kohlmeise. Ihr folgt auf Platz zwei der Feldsperling, auf Platz drei landete der Haussperling und auf Platz vier die Amsel, den fünften Platz holte sich die Blaumeise und den sechsten der Buchfink.