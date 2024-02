Ein gut genutztes „Eingangsportal“ zur Stadt soll die Domenigwiese mit jenen Plänen werden, die das Feldkirchner Architekturbüro Ernst Roth zum Sieger eines Architektenwettbewerbes gemacht haben. „Das sind unsere wertvollsten Grundflächen, die wir haben“, sagt Bürgermeister Martin Treffner. Man wolle sie dementsprechend vernünftig nutzen, erklären Treffner und Amatus de Zordo, der Leiter der Abteilung Bau über das Vorhaben. In den Jahren 2001 und 2002 erwarb die Stadt die Grundflächen, die gegenüber des Amthofes jetzt als gratis Parkplatz genutzt werden. Nun liegen die Pläne am Tisch, ein Modell zeigt, was man haben möchte. „Man muss aber betonen, das ist jetzt nur ein Strukturplan, der dann weiterentwickelt wird“, erklärt de Zordo. Der Plan legt nun zunächst fest, wo kommt was hin, auf dem Plan sind die grundlegenden Strukturen der Baukörper festgelegt.