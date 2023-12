Ein Christkindlmarkt, ein Adventsingen oder die eine oder andere Tasse Punsch gehört für viele Menschen – als Klassiker im Advent – einfach dazu. Wer aber etwas Ausgefalleneres dem klassischen vorweihnachtlichen Programm vorzieht, kommt in Mittelkärnten ebenfalls auf seine Kosten. So feiert man im Feldkirchner Amthof, auf Einladung des „kultur-forum-amthof“, beispielsweise irische Weihnachten. In Knappenberg kann man sich an einem ganz besonderen Ort der besinnlichen Zeit erfreuen, und zwar im ehemaligen Bergwerksstollen. Langweilig wird es bis zum Heiligen Abend gewiss nicht. Eine Auswahl an einzigartigen Weihnachtsaktivitäten in Mittelkärnten:

Spektakel am Längsee

Der Längsee ruht zwar sanft um diese Jahreszeit, von weihnachtlicher Stimmung wird aber auch er nicht verschont. Wenn das Strandbad im Dezember gefüllt ist, kann das nur eines bedeuten: Advent am See. Am Freitag, 8. Dezember, lädt das Kulturreferat zum Glühwein-Opening. Um 15 Uhr beginnt das festliche Treiben, zwei Stunden später kommt es zum großen Highlight: dem Christbaumtauchen der FF Thalsdorf, der Wasserrettung Längsee und dem Scuba-Team-Kärnten.

Der Christbaum wird aus dem See „gefischt“ © Robert Cescutti

Auf der Hochosterwitz wird es weihnachtlich

In weihnachtlich-mittelalterlichem Ambiente kann man sich auf der Burg Hochosterwitz von der regionalen Kulinarik und kunstvollen Handarbeiten überzeugen. Vom 8. bis 10. Dezember wird aus der riesigen Festungsanlage eine Weihnachtshochburg. Die kulinarische Bandbreite reicht von Keksen und Lebkuchen, über Wurst und Speck bis hin zu kandierten Früchten und Schokofrüchten. Für ausgezeichnete Handwerkskunst sorgen unter anderem Schmiede, Schnitzer, Krippenbauer und Imker. Wer sich in festliche Stimmung bringen möchte, der kann sich an diesen drei Tagen ab 11 Uhr sowohl zu Fuß, als auch mit dem Lift in den Burghof begeben.

Irischer Flair im Amthof

Die Irin Shirley Grimes ist wieder auf Tour und bezaubert mit Stilistik. Grimes wanderte vor knapp drei Jahrzehnten in die Schweiz aus und schreibt Songs, die an ganz große Namen wie Alanis Morissette erinnern. Mit ihrer Schweizer Band wird sie mit Sicherheit auf Anhieb viele Fans in Österreich gewinnen. Mit „3 On The Bund“ kommt abermals eine neu gegründete irische Band zum alljährlichen „Irish Christmas Festival“, welches am Samstag, 9. Dezember, ab 20 Uhr im Feldkirchner Amthof stattfindet.

Im Amthof ertönen wieder irische Klänge © KK/Veranstalter

Besinnlich und rockig geht es im Fuchspalast zu

Musikalisch kommt man in der Weihnachtszeit auch in St. Veit voll auf die Kosten. Das Modern Music College (MMC) sorgt am 17. Dezember für einen besinnlich-rockigen Abend im Fuchspalast und veranstaltet sein Weihnachtskonzert unter dem Motto „Christmas meets Pop“. Um 18 Uhr erklingen die Instrumente.

Tierische Weihnachten

Ein tierisches Adventspektakel für die Kleinsten: Der Advent im Streichelzoo Knappenberg sorgt für strahlende Äuglein bei den Kindern. Hier findet man alles, was das Tierherz begehrt: Esel, Ziegen, Schafe oder auch Schweine. Die Veranstaltung findet am 9. und 10. Dezember – jeweils ab 14 Uhr – statt. Neben den tierischen Hauptdarstellern gibt es auch verschiedene Aussteller mit kulinarischen Highlights, eine Zaubershow, ein Schattentheater und einen Perchtenlauf.

Familie Zauchner freut sich auf zahlreiche Gäste © Weichselbraun Helmuth

Ein Lied für die Ewigkeit

Wer kennt es nicht? Es ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder weltweit: „Stille Nacht, heilige Nacht“. Es wurde 1818 erstmals in Oberndorf bei Salzburg aufgeführt und ist seither auf der ganzen Welt bekannt. Aus diesem Anlass haben die österreichischen Autoren Hans Müller und der Komponist Georg Stampfer ein bewegendes und berührendes Historien-Musical geschrieben. Dieses beinhaltet die Geschichte der Entstehung und Verbreitung des berühmtesten Weihnachtsliedes — ein Lied, welches damals (unbewusst) für die Ewigkeit geschrieben wurde. Am Freitag, 22. Dezember, wird das Musical um 20 Uhr im Feldkirchner Stadtsaal aufgeführt.

Die „Stille Nacht-Kapelle“ in Oberndorf bei Salzburg © APA / Barbara Gindl

Markt im Bergstollen

Ein besonderes Schauspiel bietet auch der jährlich stattfindende Bergwerksadvent im Knappenberger „Erbstollen“. Der Adventmarkt erstreckt sich im 900 Meter langen Bergstollen. Am 8. Dezember wartet ab 13 Uhr auf die Besucherinnen und Besucher eine Zeitreise der besonderen Art. Dort, wo einst nach Eisenerz geschürft wurde, kann man bei kulinarischen Spezialitäten und Handwerkskunst die einzigartige Stimmung „unter Tage“ genießen. Ab 14 Uhr werden alte Geschichten erzählt, um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus.

„Unter Tage“ geht es weihnachtlich zu © Marktgemeinde Hüttenberg

Weihnachtsmärchen für Groß und Klein

In Friesach verzaubert das diesjährige Weihnachtsmärchen die großen und kleinen Besucher. „Von einer, die auszog Weihnachten zu erleben“ heißt die Produktion. Das Buch zum Stück stammt aus der Feder des Regisseurs Christian Krall und wurde im Jahr 2013 mit dem Kärntner Buchpreis ausgezeichnet. Es erzählt die Geschichte der kleinen Martina, die Weihnachten nicht kennt, weil ihr Vater dieses Fest nicht mehr feiert, seit Martinas Mutter genau zu Weihnachten starb. Eines Tages landet der Adler Rod Elban (Hannes Grabner) bei Martina. Er findet es ganz furchtbar, dass das Weihnachtsfest für sie gar nicht existiert und beschließt, das sofort zu ändern. Die Musik zu dem Stück ist von Musiker Matthias Ortner.

Premiere ist am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr im Stadtsaal. Weitere Termine sind Sonntag, 10. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr, und am Dienstag, 26. Dezember, um 15 und 18 Uhr.

Charles Elkins sorgt für lockere Atmosphäre

Das Schloß Albeck hat sich einen Namen als kultureller Veranstaltungsort in Kärnten gemacht. In der Adventzeit spart das barocke Gebäude nicht mit Unterhaltungsprogrammen für die Besucherinnen und Besucher, die sich der weihnachtlichen Stimmung erfreuen. So gibt sich auch der bekannte Schauspieler Charles Elkins, bekannt aus Serien wie „Schlosshotel Orth“ oder „Ein Schloss am Wörthersee“, die Ehre und sorgt für eine besondere Weihnachtslesung. Das Programm: „Heiteres & Besinnliches“. Elkins liest stimmungsvolle Texte von einst und jetzt. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Harfenistin Eveline Schuler. Die Lesung findet am Sonntag, 17. Dezember, um 11 Uhr statt.