Der Heilige Abend rückt immer näher, in weniger als einem Monat ist es wieder so weit und die prächtig geschmückten Christbäume bringen die Augen der Kinder zum Leuchten. Die Zeit bis zum Heiligabend vertreiben sich viele gerne auf Adventmärkten bei Punsch und Keksen – auch in Mittelkärnten finden einige statt, die über die gesamte Adventzeit Unterhaltung bieten.