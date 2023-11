Wolfsberg. Der stimmungsvolle Adventmarkt in Wolfsberg öffnet auch in diesem Jahr wieder traditionell am ersten Adventwochenende. Am Freitag, dem 1. Dezember, um 15 Uhr geht es im Trattlpark samt einem Stall mit lebenden Tieren los. Die Eröffnung wird von den Männerchören der Stadtgemeinde – Singkreis St. Michael, MGV Wolfsberg, MGV St. Stefan, MGV St. Margarethen – und dem Quartett der Stadtkapelle Wolfsberg um 17 Uhr gestaltet. Danach gibt es eine ökumenische Segnung durch Pfarrer Christoph Kranicki und Pfarrerin Renate Moshammer. Der Adventmarkt ist an vier Adventwochenenden bis zum 23. Dezember geöffnet – jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr.