Seit we­ni­gen Tagen kann für die Fa­vo­ri­ten bei den Köp­fen des Jah­res abge­stimmt wer­den und un­zäh­li­ge Leserinnen und Leser der Klei­nen Zeitung haben diese Mög­lich­keit be­reits ge­nutzt. Wer sich den Preis schnappt, ist aber noch offen. Derzeit vorne liegt in der Kategorie „Kultur“ die Schlagersängerin Tamara Kapeller. In der Kategorie Unternehmergeist ist das Rennen besonders eng, wobei Walter Neugebauer das Ranking knapp anführt. Beim „Sport“ haben die Wählerinnen und Wähler in den ersten Tagen Snowboarder Fabian Obmann an die Spitze gewählt. Einen kleinen Vorsprung erhielten auch Kevin Butzenbacher in der Kategorie „Junge Talente“, sowie Anna-Sophie Pirtscher in der Kategorie „Starke Persönlichkeiten“.

Die Verfolgerinnen und Verfolger liegen den Führenden jedoch dicht auf den Fersen. Jede Stimme kann die derzeitigen Platzierungen ändern. Stimmen Sie deshalb für ihren Favoriten oder ihre Favoritin ab. Täglich kann eine Stimme abgegeben werden, bis 31. Dezember.

Die Siegerinnen und Sieger werden bei der Gala der „Köpfe des Jahres 2023“ gekürt. Wer hat diese Auszeichnung am meisten verdient? Sie entscheiden!

Die Nominierten:

Kultur: Veronika Gaugeler-Senitza (Präsidentin kultur-forum-amthof), Tamara Kapeller (Schlagersängerin), Josef Ellers (Schauspieler), Andreas Klimbacher (Künstler) und Elisabeth Wedenig (Künstlerin)

Sport: Fabian Obmann (Snowboarder), Sabine Schöffmann (Snowboarderin), Julia Omelko (Stocksportlerin), Christian Schumach (Dressurreiter und Betreiber der Reitsportanlage am Muraunberg), Nosa Iyobosa (Fußballer beim SCR Altach)

Junge Talente: Kevin Butzenbacher (Gründer einer IT-Firma), Chiara D‘Angelo (Fußballerin bei der TSG Hoffenheim), Sarah Huber (Siegerin im Sprachen-Bundesbewerb), Lena Maier (Tischtennisspielerin im Nationalteam), Werner Pietsch (Snowboardtalent)

Unternehmergeist: Oke Anyanwu (Gründer eines Co-Working-Spaces), Kathrin Bernold (Illustratorin und Grafikerin), Yvonne Stuck (Unternehmensberaterin), Walter Neugebauer (Gastronom und Nahversorger), Hannah und Dominikus Craigher (Betreiber Kaffeehaus „Craigher“ und Schokoladenmanufaktur)

Starke Persönlichkeiten: Michael Zink (Mediziner), Anna-Sophie Pirtscher (Leiterin FAST Ossiach), Sonja Wogrin (Institutsleiterin an der TU Graz), Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident), Peter Moser (Rektor Montanuni Leoben)