Die Elementarpädagogik gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Politik reagiert darauf einerseits mit dem Kinderstipendium, das ab Herbst die anlaufenden Kosten der Kinderbetreuung zu 100 Prozent deckt. Andererseits wird, wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag ankündigte, im kommenden Schuljahr das "Colleg Dual" in der BAfEP Klagenfurt (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) eröffnet. Es wird Quereinsteigern aus anderen Berufen die Möglichkeit bieten, sich berufsbegleitend zum Elementar-Pädagogen ausbilden zu lassen.