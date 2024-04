Er sieht aus wie ein Tischtennis-Tisch, ist aber keiner. Man spielt damit Volleyball, Fußball oder sogar Tischtennis – aber natürlich nur jeweils Varianten davon. Und es sieht komplizierter aus, als es in Wahrheit ist. Aber der Reihe nach: Als Fabrizio Albanese vor einigen Jahren aus Sizilien nach Söding der Liebe wegen auswanderte, brachte er noch eine weitere Liebe mit: jene zum Sport Volleyball. „Bei uns in Italien war es Beachvolleyball, hier in Söding lief das ganze dann halt ohne Strand und Meer.“ Machte aber auch Spaß. Jüngst hat Albanese dazu eine neue Leidenschaft entwickelt: eine sportliche Neuheit, die in Ungarn ihren Ursprung hat und „TeqVoly“ genannt wird. Das wollten wir uns im Rahmen unserer Sport-Challenge, bei der wir bekanntlich Sportneuheiten und Freizeitangebote im Bezirk unter die Lupe nehmen, genauer ansehen.