Die Nachfrage nach zweisprachigen Kinderbetreuungs-Einrichtungen in Kärnten steigt kontinuierlich an. Zwei und mehrsprachige Kindergärten gehören schon zum gewohnten Angebot. In Kindertagesstätten (Betreuung von bis zu Dreijährigen) spielen Zwei- und Mehrsprachigkeit noch eine untergeordnete Rolle. Deshalb bietet das Institut für Bildung und Beratung (IBB) in Klagenfurt im kommenden Schuljahr eine Modulreihe mit dem Titel "Frühe Zwei- und Mehrsprachigkeit für unter Dreijährige" an.