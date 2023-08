Seit Anfang Juni ist die für den Giro d'Italia errichtete Straße auf den Luschariberg (Monte Lussari) bei Tarvis für Radfahrer geöffnet - aus Sicherheitsgründen allerdings nur bergauf. Um wieder ins Tal zu kommen, müssen die Hobbysportler ein Ticket für die Seilbahn lösen.

Nicht alle halten sich daran. Bei Kontrollen wurden in den vergangenen Tagen von Carabinieri immer wieder abwärts rollende bzw. sogar rasende Radfahrer gestoppt. Die Beamten sprachen Verwarnungen aus und sorgten dafür, dass die Sportler ihre Räder ins Tal schoben. Soldaten (sie dürfen in Italien auch Verkehrsontrollen machen) fiel ein Motorrad auf der Luscharistraße auf. Der Lenker wurde angezeigt und das Fahrzeug beschlagnahmt.

Kontrolliert wurde auch in den Wäldern im Val Seisera und rund um den Raibler See (Lago del Predil). Die Gebiete sind bei Schwammerlklaubern beliebt. Für das Sammeln von Pilzen ist in der Region aber eine spezielle Genehmigung erforderlich. Zwölf Personen wurden ohne angetroffen bzw. hatten gegen die damit verbundenen strengen Vorschriften verstoßen. Sie wurden angezeigt und die Schwammerln vernichtet. Außerdem drohen ihnen hohe Geldstrafen.