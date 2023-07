Sommerzeit ist Partyzeit. „Aber bitte nicht so lange und so laut“, lautet das neue Motto in Bibione, aber auch in Tarvis. Im beliebten Badeort Bibione, der zu einem der meistbesuchten in Italien zählt, gelten ab jetzt neue Regeln, was die Lautstärke der Musik anbelangt und die Ruhezeiten. Lokale dürfen nur noch ein Mal pro Woche einen musikalischen Event veranstalten. Dazu zählen laut der italienischen Tageszeitung „Il Gazzettino“ neben kleinen Konzerten, DJ-Sets auch Karaoke-Abende. Und zwar nicht nur jetzt im Sommer wo man noch an das Argument der wegen der Hitze über Nacht geöffneten Fenster argumentieren könnte, sondern ganzjährig, auch im neblig kalten Winter. Weiters dürfen alle Lokale im Gemeindegebiet mit Ausnahme der Strandbetriebe Veranstaltungen mit Musik von Sonntag bis Donnerstag nur noch von 17 bis 23 Uhr und Freitag und Samstag nur noch von 17 bis 23.30 Uhr durchführen. Am Strand gilt 18 bis 23 Uhr bzw. 18 bis 23.30 Uhr an Freitagen und Samstagen. Ab Anfang Jänner müssen Betriebe die Live-Musik bzw. DJ-Sets anbieten einen automatischen Lautstärkebegrenzer eingebaut haben. „Wir wollen unseren Gästen Ruhe und Gastfreundschaft in Frieden garantieren können. Wir haben gesehen, was in anderen Badeorten in der Nähe nächtens passiert“, so Flavio Maurutto, Bürgermeister von San Michele al Tagliamento, wo Bibione dazugehört. Von Bibiones Handelsverbandsvertreter Andrea Drigo hingegen kommt Kritik. Das neue Regelwerk würde alle bestrafen, nicht nur die wenigen Ausreißer.