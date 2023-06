Herrliche Aussichten verspricht dieser Sommer in Tarvis. Die bereits im Frühjahr in den lokalen Medien angekündigte Guerilla-Rutsche ist fertiggestellt. Am Samstag, 1. Juli, wird die neue Touristenattraktion mit Blick auf die Bergwelt um die Mittagszeit mit dem kirchlichen Segen eröffnet. Nach der Eröffnungsfeier kann die Öffentlichkeit ab 14 Uhr rutschen. Die Seilrutsche heißt Zipline dell' Angelo, also Engelsrutsche. Die Ausstiegsplattform befindet sich beim Fun Park Angelo, gleich neben dem Restaurant Vecchio Skilift und dem Parkplatz der Luschari-Seilbahn.