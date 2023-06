Natürlich fahren die meisten Kärntnerinnen und Kärntner nach Tarvis, um dort Pizza oder Pasta zu essen. Allerdings sind mittlerweile auch schon einige zum neuen Chinesen in der Grenzstadt gepilgert. "An manchen Tagen ist unser Restaurant vollbesetzt mit Österreichern", sagt der aus China stammende Kellner des Lokals "Yama Sushi", der passabel Italienisch spricht. Das Lokal liegt in der Via Vittorio Veneto 276 zwischen dem Maxi-Supermarkt und dem Tarviser Markt.

Der größte Unterschied zu asiatischen "All you can eat"-Angeboten in Österreich: Es gibt kein Buffet. Man bestellt die Speisen, die dann serviert werden. So viel und so soft man will. Allerdings muss aufgegessen werden. Wer zu viel stehen lässt, zahlt eine Art Bußgeld.

Der "All you can eat"-Preis ist vor allem zu Mittag interessant. In Tarvis zahlt man beim ersten Chinesen nach zwei Jahrzehnten ohne asiatischen Essen in der Stadt von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr 14,90 Euro pro Person. Samstags, sonntags und an Feiertagen kostet es 16,90 Euro. Das Abendessen (von 18 bis 23 Uhr) kostet pro Person 25,90 Euro und beinhaltet fast die gleiche Auswahl an Speisen. Zusätzlich zum Essen zahlt man noch 1,50 Euro pro Person für die in Italien fällige Tischgebühr.

Sparen kann man, wenn man will, bei den Getränken. Die italienischen Chinesen sind es gewohnt, wenn zwei Personen gemeinsam nur eine günstige Ein-Liter-Mineralwasserflasche bestellen. Zu essen gibt es von der Frühlingsrolle über die Miso-Suppe oder und diverse Salate vor allem Gerichte mit Meeresfrüchten und Fisch. Neben den "üblichen Verdächtigen" wie Lachs und Thunfisch werden auch Orata oder Wolfsbarsch angeboten. Es gibt auch Hühnerfleisch, dieses allerdings gegrillt, mit Pommes. Zusätzlich im Angebot: Sashimi sowie diverse Reis- und Nudelgerichte.

Für Vegetarier und Veganer

Wer gerne vegetarisch oder vegan isst, kommt in den Sushi-Lokalen in Friaul wirklich auf seine Kosten. Kürbis und Tomate werden ebenso verarbeitet wie Gurke und Avocado. In Tarvis kann man alle Fischgerichte auch als vegetarische Variante bestellen.