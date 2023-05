Selten kann man einer kleinen Stadt ihre große Freude so deutlich ansehen, wie das in Tarvisio der Fall war: Rosa, wohin man blickt, Fahrräder in allen Auslagen und an zahllosen anderen Orten. Rosa Blüten, rosa Kleidung, rosa Cocktails (auch alkoholfreie!), rosa Eis. Und viele Rosa Trikots, versteht sich. Auch viele der Zehntausenden Angereisten halten sich an den Dresscode.