Zwei schwere Giro-Wochen sind vorbei, die letzte rollt nun noch einmal durch die Berge Norditaliens. Können Sie schon einmal ein kurzes Resümee ziehen?

PATRICK KONRAD: Es war, vor allem vom Wetter her, die schwerste Grand Tour, die ich je gefahren bin. Acht habe ich schon in den Beinen, aber die neunte Rundfahrt ist sicher die herausforderndste. Die Etappen sind richtig schwer. Wir haben immer so 4000, 5000 Höhenmeter zu absolvieren, dabei zählen solche Etappen nicht einmal zu den Bergetappen. Krankheiten haben auch unser Team (Bora-Hansgrohe, Anm.) geschwächt, aber die zwei Siege von Nico Denz waren schon ein ganz, ganz großer Erfolg. Da haben wir gut gearbeitet.