Haben Sie auch schon draufgezahlt? Einige österreichische Urlauber ärgern sich derzeit über die Preise in Lokalen an der oberen Adria, vor allem in Kroatien. Ihre Erfahrungen – gerne auch die guten – in Italien, Slowenien und Kroatien sind willkommen! Ich freue mich auf einen regen Austausch im Meinungsforum, das wir eigens zu diesem Thema eingerichtet haben. Und um gleich den Anfang zu machen: Ich schreibe Ihnen dies aus der Bar Lory in Camporosso im oberitalienischen Kanaltal. Bei einem Cappuccino um 1,80 Euro. Das Achterl Weiß um 1,20 Euro gibt’s erst nach Dienstschluss.

Kroatien bei Urlaubern und Preisen auf Rekordkurs

Das erste Halbjahr 2023 hat Kroatien einen Urlauberrekord gebracht. Gleichzeitig sind aber vor allem in der Gastronomie die Preise teilweise stark gestiegen. Jetzt mahnen sogar offizielle Stellen des Landes zu "Vorsicht und Sensibilität bei der Preisgestaltung".

Neue Straße auf den Monte Lussari freigegeben

Die für den Giro d'Italia gebaute Straße auf den Monte Lussari im oberitalienischen Tarvis ist nun doch für "normale" Radfahrer freigegeben. Wanderer konnten sie schon bisher benutzen. Für Radfahrer gelten allerdings strenge Regeln. Sie dürfen sich zum Beispiel nur aufwärts abstrampeln.

Badeverbot in Bucht im Süden Istriens

In Wasserproben aus der Bucht Šćuza zwischen Pomer und Premantura im Süden Istriens wurden Fäkalien gefunden. Dort gilt nun ein vorläufiges Badeverbot. Die Bucht liegt in einem Natura 2000-Schutzgebiet.

Stadt voller Kunstschätze: Udine © Rauch-Krainer

Udine ist eine Stadt voller Schätze

Von Tiepolo bis Kandinsky und Salvador Dalí: Wir führen Sie zu Kulturschätzen, die man im oberitalienischen Udine entdecken kann. Derzeit beherbergt die Stadt zum Beispiel die Ausstellung "Insieme" (Miteinander), die einen künstlerischen Bogen vom Spätimpressionismus bis zum Surrealismus spannt.

1000 Höhenmeter durchgehend steil nach oben

Man muss nicht auf der Betonpiste zwischen Radfahrern zur Wallfahrtskirche auf dem Monte Lussari bei Tarvis latschen (siehe oben). Es geht auch schöner und traditioneller über den alten Pilgerweg, den Herbert Raffalt in seinem aktuellen Wandertipp beschreibt. Ganz schön anstrengend.

Wirtin Rosa Paolini bietet in der "Trattoria ai Frati" Gastfreundschaft pur © Rauch-Krainer

Friulanische Gastlichkeit in ihrer ursprünglichsten Form

In der Trattoria ai Frati in Udine werden seit mehr als 200 Jahren Gäste bewirtet. Sie ist damit das älteste Lokal der Stadt. Auf die Massivholztische kommt Bodenständiges in Reinkultur: Lardo zum Dahinschmelzen, Kartoffelgnocchi mit Entenragout, Schweinebacken mit Polenta.

Im Blütenmeer der slowenischen Orchideen

Blau, blau, blau blüht nicht nur der Enzian, sondern im Nordosten Sloweniens die Orchidee: Im Städtchen Dobrovnik ist einer der größten Orchideenzüchter Europas daheim. Besucher können durch ein riesiges Gewächshaus wandeln, in dem auch andere tropische und subtropische Pflanzen sprießen.

