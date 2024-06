Über eine majestätische und seltene Begegnung durfte man sich in der Vorwoche nahe einer kroatischen Insel freuen. Wie der Nationalpark Mljet auf seiner Facebook-Seite berichtete, wurde im Mljet-Kanal nahe Polače ein Wal gesichtet. Das Team des Nationalparks appellierte: „Bitte nähern Sie sich ihm nicht mit Booten an.“ Das Tier könnte dadurch unnötig in Stress geraten. Weitere Sichtungen sollten der Nationalpark-Verwaltung unter np-mljet@np-mljet.hr gemeldet werden. Um welche Walart es sich dabei handelte, sei noch nicht bekannt.

Erst im Vorjahr gab es „Wal-Alarm“ in Kroatien. Fischern gelangen mittels Drohne unglaubliche Aufnahmen vor der Insel Vis. Die Männer begleiteten zwei Gruppen von Finnwalen, die in der Adria aufeinandertrafen. Zudem gab es Meldungen, dass sich in der Nähe der Insel Korčula Pottwale aufhielten. Die Tiere leben normalerweise in einer Tiefe von mehr als 1000 Metern. Die Sorge war groß, dass sie in der Adria stranden könnten.