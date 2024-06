Dramatische Szenen am Sonntag bei einem Stierkampf im kroatischen Radošić rund 25 Kilometer nordöstlich von Split. Ein 68-jähriger Mann wurde von einem Bullen angegriffen, das Tier steckte seine Hörner laut 24sata, der auflagenstärksten kroatische Boulevardzeitung, durch den Oberschenkel des Mannes hindurch bis in dessen Bauchgegend. Es heiß, der Bulle sei nervös gewesen, weil es sein erster Auftritt in der Arena war.

Mann musste notoperiert werden

Der Mann musste ins Krankenhaus in Split eingeliefert werden. Zuerst erklärte der Organisator kroatischen Medien gegenüber noch, dass das Opfer keine gröberen Verletzungen davon getragen habe. Später stellte sich jedoch heraus, dass er sich einer Notoperation unterziehen musste. Ein Kamerateam von RTL befand sich vor Ort und hielt die dramatischen Ereignisse auf Video fest. Es sollte jedoch nicht der einzige Vorfall beim Stierkampf in Radošić bleiben: Nur rund eine Stunde später zerstörten zwei Bullen den Zaun der Arena und landeten im Publikum - diesmal immerhin ohne Folgen.

Dalmatinische Tradition

Der als „Bikijada“ bekannte Stierkampf in Radošić ist in Dalmatien und darüber hinaus beliebt. Veranstaltet wird das prestigeträchtige Event am letzten Sonntag im Mai. Doch es ist kein Stierkampf, wie man ihn etwa aus Spanien kennt. Hier kämpfen zwei Stiere gegeneinander, es soll angeblich auch kein Blutvergießen geben. Für die Tiere dürfte der Kampf jedoch trotzdem kein Spaß sein.