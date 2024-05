Die Kameringer Zechgemeinschaft – ehemals Mauthner Zechgemeinschaft – rund um Zechmeister Adrian Schöffmann und Patricia Meinhardt veranstaltet am kommenden Wochenende, am 1. Juni ab 16 Uhr, am Dorfplatz in Kamering, Gemeinde Paternion, ihr erstes Kameringer Sommerfest. Die Zechburschen und -dirndln haben sich dafür etwas Besonders ausgedacht. Ab 17.30 Uhr gibt es Grillhendl und eine Hüpfburg für die jungen und junggebliebenen Gäste. Doch der Höhepunkt, beziehungsweise wie es laut der Zechgemeinschaft heißt „Heileit“, wird wohl die Verlosung sein: Zu gewinnen gibt es ein Stierkalb. An der Verlosung kann jede Besucherin und jeder Besucher teilnehmen. Ob das Stierkalb gleich zum mit nach Hause nehmen sein wird, wird sich zeigen.